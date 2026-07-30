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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç golcü için Premier Lig temsilcisinin 40 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürülürken, transferin detayları da netleşmeye başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:26
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız isimlerle temaslarını devam ettiriyor.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Yeni sezon öncesi özellikle forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, genç ve potansiyelli oyuncuları da yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Gonzalo Garcia'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, genç golcünün transferi için Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

İspanyol futbolcunun kariyerine Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham'da devam edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Real Madrid ile Londra ekibi arasında yapılan görüşmeler sonucunda transfer için anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

40 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Cadena COPE'nin haberine göre Fulham, Gonzalo Garcia'nın haklarının yüzde 70'i için Real Madrid'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

İspanyol devi ise genç futbolcu için öncelikli geri satın alma opsiyonunu elinde tutacak.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

FENERBAHÇE DE TAKİP EDİYORDU

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Gonzalo Garcia'yı uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

Ancak Fulham'ın devreye girerek Real Madrid ile anlaşma sağlaması, İngiliz ekibini transfer yarışında avantajlı konuma getirdi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor

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