Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 40 milyon euro'ya imzalıyor
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç golcü için Premier Lig temsilcisinin 40 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürülürken, transferin detayları da netleşmeye başladı. İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:26
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, genç golcünün transferi için Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
İspanyol futbolcunun kariyerine Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham'da devam edeceği belirtildi.
Real Madrid ile Londra ekibi arasında yapılan görüşmeler sonucunda transfer için anlaşma sağlandığı aktarıldı.
40 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA
Cadena COPE'nin haberine göre Fulham, Gonzalo Garcia'nın haklarının yüzde 70'i için Real Madrid'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İspanyol devi ise genç futbolcu için öncelikli geri satın alma opsiyonunu elinde tutacak.
FENERBAHÇE DE TAKİP EDİYORDU
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Gonzalo Garcia'yı uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.
Ancak Fulham'ın devreye girerek Real Madrid ile anlaşma sağlaması, İngiliz ekibini transfer yarışında avantajlı konuma getirdi.
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