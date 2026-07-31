Spor yazarları Midtjylland-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Son dakika Beşiktaş haberleri:UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Midtjylland-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 08:36
Beşiktaş, kontra atak sonucu İlhan'ın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun, hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı. Artık iyice rahatladık. Beşiktaş, oldukça zorlu bir kura çekmesine rağmen Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nu geçmeyi başardı. Ancak bu turdan çıkarılması gereken çok fazla ders var. Eksik bölgelere bir an önce takviye yapılması gerekiyor. Salah transferinde olduğu gibi haftalarca tek bir oyuncunun peşinden gidip diğer ihtiyaç duyulan bölgeleri ihmal etmemek lazım.
TURGAY DEMİR-SAVAŞAN KARTAL
Kadro kalitesi tartışılır ama Kartal'ın mücadele gücü ve kazanma azmine kimse tek kelime edemez. İtaliano, tam da kendi karakteri gibi savaşan bir takım yarattı. Bir bakıyorsunuz en öndeki oyuncu gelip savunmadan top çıkarıyor, bir bakıyorsunuz Cerny ya da İlhan Fakılı rakibini evine kadar kovalıyor. Midtjylland homojen bir takım. Dünyaca ünlü yıldızları yok ama müthiş bir disiplinle ve yeteri kadar sert oynuyorlar. Ancak sertliğin dozunu artırdıklarında ipin ucunu kaçırıyorlar.
Tur maçına tek gollük avantajla çıkan Kartal, Midtjylland'ın tatlı sert futboluna birebir karşılık verince ev sahibi şaşkına döndü. Sertliğin dozunu artırmayı çare olarak gördüler ve sonucunda yine eksik kaldılar. Tıpkı ilk maçta olduğu gibi eksik kalınca sahadaki düzenini değiştiren Midtjylland, toplu savunma ve toplu hücum yapmaya çalıştı.
Rakip önde basmaya çabaladığı anlarda Beşiktaş, savunma merkezinden rakip kaleye elini-kolunu sallayarak gitti. Sağ kanatta Cerny'nin fazla top ezmesi ve pas-şut tercihlerinde hatalar yapması müdahaleyi gerektiriyordu. İtaliano hiç beklemedi, Rashica'yı sahaya sürdü. Olaitan'ın pasıyla ilk kez topla buluşan Rashica golü yapınca Beşiktaş iyice rahatladı.
Midtjyllandlı oyuncuların şuursuzca öne çıktığı anda Olaitan'ın harika pasıyla buluşan İlhan Fakılı, tam zamanında rakibine feyk atınca Beşiktaş penaltıyı kazandı. Orkun'un vuruşuyla da turu cebine koydu. Midtjylland deyip geçmeyin. Son 40 maçta iki farklı mağlubiyetleri bile yok. Beşiktaş, böylesine dirençli ve disiplinli bir rakibi eledi. Hem de kendi silahıyla. Mücadele ederek, savaşarak ve kazanmayı isteyerek. Vesselam...
MUSTAFA ÇULCU-TEBRİKLER BEŞİKTAŞ
Danimarka'nın düzenli şekilde Avrupa kupalarına katılan Midtjylland rakip savunmaları yıldıran ön alan presi, disiplini ve hızlı geçişle kaleye gelmeyi biliyor. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar pozisyonlarla çekişmeli geçti. Midtjylland'ın iki topu direkten döndü. İkinci yarıda oyun kontrolü ve hücum üstünlüğünü eline alan bambaşka bir Beşiktaş vardı. Çok formda ve çok iştahlı oynayan Oh'u kontrol etmekte zorlanan Midtjylland faullerle durdurmaya çalışınca Erlic'in ihracı ile ilk maçta olduğu gibi bir eksik kaldı. Orkun gerçek bir lider ve oyun aklı. Direkten dönen topu şanssızlıktı.
Oyuna girer girmez Rashica golü buldu. Penaltıdan gelen golle rahatlayan Beşiktaş gol yemeden turu geçti. Vincenzo İtaliano; takımı iyi hazırladığını, 1-2 takviye ile şampiyonluğa oynayacağını gösterdi.
Midtjylland öyle hafife alınacak bir rakip değildi. İki maçta rakip bir eksik kalmasından bağımsız olarak Beşiktaş üstündü ve gümbür gümbür geliyor. Tebrikler Beşiktaş...
İngiliz hakem John Brooks 36 yaşında. 1. Kategori tüm kulvarlarda;
FIFA yardımcı, VAR ve FIFA hakemi olarak görev yapmış ve halen de Premier Lig hakemi. Hatalı maçları oldu, cezalar aldı ama başarılı olup sezonun hakemi seçildiği de oldu.
2021'de Premier Lig, 2023'te FİFA hakemliğine yükseldi. Antony Taylor'ın hakemliği bırakmasıyla Elit kategori için önü açıldı. Maça sözlü ikazlarla başladı. Az koşan sakin ama kendinden emin bir yapısı var.
Oyunu iyi okudu. Sarı kartlarını doğru zamanda kullandı, kontrolü eline aldı.
İlk yarıda çaldığı 20 faul Premier Lig hakemi için çok fazlaydı. 53'de Erlic'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart doğruydu.
74'te Beşiktaş lehine verdiği penaltıda Kristensen sol ayağı ile İlhan Fakılı'ya müdahale ediyor, net penaltı. 7 sarı, 1 kırmızı, 33 faulle iyi bir performans gösterdi.
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