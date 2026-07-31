İlk bölümün ardından oyun bir süre iki takım adına dengelense de, 30. dakikada Midtjylland ani bir kontra atakla yine çok tehlikeli geldi ve top direkten döndü. Beşiktaş'ın oyunun kontrolünü aldığı anlar olsa da, kalan dakikalarda Midtjylland kontra ataklarla etkili olmaya devam etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Bu skor ilk yarı itibarıyla Beşiktaş'a yetiyor ancak topa daha fazla sahip olan ve daha tehlikeli ataklar geliştiren taraf Midtjylland'dı. İkinci yarıda buna mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.

