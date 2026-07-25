Beşiktaş Mohamed Salah'ta mutlu sona yakın! Serdal Adalı'dan yoğun çaba

Dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın transferinde önemli mesafe kat edildi. Beşiktaş, Mısırlı futbolcu ve temsilcisi Rammy Abbas'la dün önemli bir zirve gerçekleştirdi. Yönetim, Salah ile maaş ve diğer şartlarda uzlaşmaya vardı. 34 yaşındaki oyuncuya 12.5 milyon euro yıllık maaş önerildi. Saha dışındaki konulardan, takımın yapılanmasına kadar birçok konu görüşüldü. Daha önce de deneyimli yıldızla önemli ölçüde görüşmeleri tamamlayan siyah- beyazlı yönetim, temsilci Rammy Abbas'ın yüksek komisyon talebine takılmıştı.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü görüşmelerde Rammy Abbas'ın talep ettiği komisyonda indirime gitmeyi kabul etmesiyle önemli bir engel aşılmış oldu. Yılın transferinde mutlu sona ciddi anlamda yaklaşan Beşiktaş, Salah'la sözleşme imzalamayı ve anlaşmayı sonuçlandırmayı planlıyor. Ayrıca Mısırlı yıldızın temsilcisiyle de komisyon detaylarının görüşülüp netleşmesi hedefleniyor. Siyah- beyazlılar, taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği dünyaca ünlü futbolcudan gelecek olumlu haber için çaba harcıyor.

ADALI'DAN YOĞUN ÇABA

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah'ın transferi için ciddi anlamda mesai harcıyor. Hem Salah'la hem de temsilcisi Rammy Abbas'la devamlı olarak görüşen Başkan Adalı, transferi olumlu yönde bitirmek istiyor. Serdal Adalı'nın yönetim kurulu üyeleriyle sık sık görüşerek bilgi alışverişi yaptığı da aktarıldı.