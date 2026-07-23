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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren ve Avrupa'da grup aşamasına kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni İstanbul'da start alıyor. Danimarka Ligi'nin iddialı ekiplerinden FC Midtjylland ile eşleşen Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nun kapalı gişe atmosferinde galibiyet arayacak. Türk takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, yeni transferlerin de sahada olacağı bu kritik 90 dakikada tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:28
Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarkalı rakibi Midtjylland'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi tur kapısını aralamak isteyen siyah-beyazlılarda teknik adam Vincenzo Italiano, ilk resmi maçına çıkacak. Trossard, Uduokhai ve Ndidi'nin forma giymeyeceği karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Midtjylland maçının detayları!

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Beşiktaş-Midtjylland maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı heyecan dolu mücadele, saat 21.00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki ilk heyecanlı müsabakası, canlı olarak S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Midtjylland: Olafsson, Han-Beom, Kristensen, Bech, Osorio, Billing, Bravo, Jensen, Andreasen, Gue-Sung Dju

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Midtjylland maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva yer alacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda?

AVRUPA KUPALARINDA 259. RANDEVU

Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 259. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 258 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA EVİNDE 130. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 129 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 200 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 134. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 133 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 133 karşılaşmada 209 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 180 gol gördü.

Beşiktaş-Midtjylland maçı muhtemel 11'ler

DANİMARKA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla Danimarka temsilcilerine karşı ilk kez rakip olacak. Midtjylland ise Türk takımlarına yabancı değil. Danimarka ekibi, daha önce Fenerbahçe ile 1 ve Osmanlıspor'la da 2 kez karşı karşıya geldi. Midtjylland, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Osmanlıaspor'a deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 kaybetti. Fenerbahçe'yle de 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında oynayan Danimarka ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

VINCENZO ITALIANO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano da siyah-beyazlılardaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıkacak. Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Italiano ile siyah-beyazlılar, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi.

Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş-Midtjylland maçından son notlar

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni transferleri de yarın akşam hem ilk resmi maçlarına çıkma hem de Dolmabahçe'de taraftarla buluşma heyecanı yaşayacak. Kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile genç savunmacı Kassoum Ouattara, orta saha oyuncuları Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde ilk defa taraftarlarının karşısında forma giyecek.

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