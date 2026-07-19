Beşiktaş, Süper Lig'de zirveye oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için dört bir koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emmanuel Agbadou'nun yanına savunmadan oyunu başlatacak, ayağı temiz 'şef stoper' arayışındaki siyahbeyazlı yönetiminin 1 numaralı hedefi Flamengo forması giyen Leo Pereira... Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda geniş kadrosunda yer alan 30 yaşındaki savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda el sıkışıldı.

10 MİLYON EURO TALEBİ

Siyah-beyazlıların transfer komitesinin deneyimli oyuncunun kulübü ile bonservis görüşmelerine başladığı aktarıldı. Flamengo cephesinin 10 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Kulübüyle Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Leo Pereira'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Kartal'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Siyah beyazlıların kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Leo Pereira, modern savunmacıların tüm özelliklerine sahip. Sol stoper pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu sol ayağını son derece etkili kullanıyor. Pereira, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyor.