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Haberler Beşiktaş İstikrarlı ve tecrübeli

İstikrarlı ve tecrübeli

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla ön plana çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
İstikrarlı ve tecrübeli

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla ön plana çıktı. Son 3 sezonda Stuttgart formasıyla 129 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki eldiven, daha önce Monaco'da da 97 resmi müsabakada saha çıktı. Schalke 04 formasıyla da 53 resmi maçta kaleye geçen Alexander Nübel, Beşiktaş'ın yeni sezonda 1 numarası olacak.

PASÖR KALECİ NÜBEL

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel'in özellikleri dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiven özellikle saha içindeki pas isabet oranıyla büyük beğeni topluyor. İki ayağına da hakim olan 29 yaşındaki Alman file bekçisi, geçmiş dönemde siyahbeyazlı takımda başarılar kazanan Oscar Cordoba ve Fabri'yi anımsatıyor.

İLK MAÇTA GÖZ DOLDURDU

Alexander Nübel, Beşiktaş'ta ilk maçına Midtjylland önünde çıktı ve beğeni topladı.

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