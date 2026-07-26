Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...
Napoli'de mutsuz olan Kevin De Bruyne'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. De Bruyne'nin gelen teklifler arasında Türkiye'ye öncelik verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların o ihtimal dahilinde Belçikalı 10 numara için hamle yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bir sene de opsiyon hakkı bulunan De Bruyne, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildi.
ACELE EDİLMEYECEK
Daha önce de G.Saray'ın gündemine gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor sunduğu Belçikalı oyuncu için henüz bir karar verilmedi.
Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan istediği sonucu alamazsa Kevin De Bruyne transferini değerlendirecek. Böyle olursa orta sahaya da büyük bir yıldız planlanıyor.
MERTENS'İN GELDİĞİ YAŞTA
Kevin De Bruyne haziran ayında 35 yaşına bastı. Yaşı ilerlediği için öncelikli isimler arasında yer almasa da G.Saray'a gelip 3 yılda efsaneleşen Dries Mertens de 35 yaşında parçalı formayı sırtına geçirmişti.
Belçika Milli Takımı'ndan da yakın arkadaş olan iki ismin, farklı zamanlarda G.Saray'ın bir parçası olma ihtimali de bulunuyor.
SUUDİ ARABİSTAN YA DA TÜRKİYE
Fransız basınına göre Kevin De Bruyne'nin önünde iki önemli seçenek bulunuyor.
Türkiye seçeneği hala önemli bir ihtimal olarak masada bulunan 35 yaşındaki 10 numara için Suudi Arabistan kulüpleri de iştahını kabarttı. Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan De Bruyne, Türkiye'yi öncelikli olarak görüyor.
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