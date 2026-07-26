CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Napoli'de mutsuz olan Kevin De Bruyne'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. De Bruyne'nin gelen teklifler arasında Türkiye'ye öncelik verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların o ihtimal dahilinde Belçikalı 10 numara için hamle yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Haftalardır 10 numara transferi için uğraşan ve en iyi ismi getirmek için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da sürpriz bir futbolcu gündeme geldi: Kevin De Bruyne.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Geçen sezon Manchester City'den bedelsiz olarak ayrılan ve sarı-kırmızılı takımla da ismi anılan ancak Napoli'ye transfer olan De Bruyne, İtalya'da mutsuz bir dönem geçiriyor.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Napoli'ye transfer olduğuna pişman olan 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, önündeki seçenekleri değerlendirmek istiyor ancak kulübüyle sözleşmesi de devam ediyor.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bir sene de opsiyon hakkı bulunan De Bruyne, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

ACELE EDİLMEYECEK

Daha önce de G.Saray'ın gündemine gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor sunduğu Belçikalı oyuncu için henüz bir karar verilmedi.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan istediği sonucu alamazsa Kevin De Bruyne transferini değerlendirecek. Böyle olursa orta sahaya da büyük bir yıldız planlanıyor.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

MERTENS'İN GELDİĞİ YAŞTA

Kevin De Bruyne haziran ayında 35 yaşına bastı. Yaşı ilerlediği için öncelikli isimler arasında yer almasa da G.Saray'a gelip 3 yılda efsaneleşen Dries Mertens de 35 yaşında parçalı formayı sırtına geçirmişti.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Belçika Milli Takımı'ndan da yakın arkadaş olan iki ismin, farklı zamanlarda G.Saray'ın bir parçası olma ihtimali de bulunuyor.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

SUUDİ ARABİSTAN YA DA TÜRKİYE

Fransız basınına göre Kevin De Bruyne'nin önünde iki önemli seçenek bulunuyor.

Galatasaray'da De Bruyne zirvesi! Türkiye'ye sıcak baksa da...

Türkiye seçeneği hala önemli bir ihtimal olarak masada bulunan 35 yaşındaki 10 numara için Suudi Arabistan kulüpleri de iştahını kabarttı. Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan De Bruyne, Türkiye'yi öncelikli olarak görüyor.

F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım!
Brahim Diaz'dan G.Saray'a haber var!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Tokayev'den Putin'e Ukrayna barışı teklifi: İstanbul 2.0'a dönülsün
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den savunmaya yerli hamlesi!
G.Saray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11
G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! 01:11
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 01:11
Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! 01:11
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi 01:11
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... 01:11
Daha Eski
U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! 01:11
Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! 01:11
F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan Fofana bombası! Beşiktaş'tan Fofana bombası! 01:11
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 01:11
F.Bahçe'ye Sambacı golcü! F.Bahçe'ye Sambacı golcü! 01:11