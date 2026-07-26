Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü
Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan, geçen sezon yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen eski yıldızı için Al Hilal ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer formülü ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Hem yerli olması hem de altyapıdan yetişmesi Yusuf'u daha değerli kılıyor.
12 MAÇTA OYNAMIŞTI
Teknik direktör Okan Buruk'un da savunmada iyi bir çözüm olacağını düşündüğü Yusuf Akçiçek için Al Hilal ile temaslar başladı.
Genç oyuncuyu kiralamak isteyen G.Saray'a Suudi Arabistan ekibi de olumlu yaklaştı.
Geçen sezon sadece 12 maçta 616 dakika şans bulan genç oyuncu da ayrılarak yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.
Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yer almayacak ve Yusuf'un sergileyeceği performansa göre durumu değerlendirilecek.
Transfermarkt verilerine göre Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.
20 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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