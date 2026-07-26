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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan, geçen sezon yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen eski yıldızı için Al Hilal ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer formülü ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Savunmasını genç bir isimle takviye ederek Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yaratmak isteyen G.Saray, eski yıldızını yeniden gündemine aldı.

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Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ancak daha sonra ezeli rakibi F.Bahçe'ye giden Yusuf Akçiçek, geçen yıl ise 22 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Burada istediği şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcu için G.Saray harekete geçti.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Hem yerli olması hem de altyapıdan yetişmesi Yusuf'u daha değerli kılıyor.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

12 MAÇTA OYNAMIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk'un da savunmada iyi bir çözüm olacağını düşündüğü Yusuf Akçiçek için Al Hilal ile temaslar başladı.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Genç oyuncuyu kiralamak isteyen G.Saray'a Suudi Arabistan ekibi de olumlu yaklaştı.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Geçen sezon sadece 12 maçta 616 dakika şans bulan genç oyuncu da ayrılarak yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yer almayacak ve Yusuf'un sergileyeceği performansa göre durumu değerlendirilecek.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

Transfermarkt verilerine göre Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü

20 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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