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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla vedalaşacak olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Süper Lig ekibinin başkanı, sarı-lacivertli futbolcunun kendilerine transfer olmak istediğini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:32
Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Son olarak Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'u renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Kanarya'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Kalabalık bir kadroya sahip olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Gençlerbirliği'nde yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak, olağanüstü genel kurulun ardından transfer çalışmaları, sponsorluk görüşmeleri ve kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GENÇLERBİRLİĞİ YOLUNDA

Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın transferinde sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

"BİZE GELMEK İSTİYOR"

İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini belirten Çakmak, "10+4 kuralından dolayı yabancı kontenjanında şu anda bir tane yerimiz var. Onu da santrfor mevkiinde kullanmayı düşünüyoruz. Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz. İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz. Dolayısıyla yabancı hakkımızı orada kullanmak istemiyoruz, santraforda kullanmak istiyoruz. Santrfor, kaleci ve sol ön pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bu üçünü aldığımız zaman 12-13 tane kadromuzda oyuncu hazır oluyor. Birkaç ek transfer yapıp bu sayıyı 15-16'ya çıkartacağız. Geri kalanı da PAF takımdan ve altyapıdaki oyuncularımızla tamamlayıp lige rahat, geçen seneki problem olmadan girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçirmiş, ikinci yarıda Samsunspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeriyse 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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