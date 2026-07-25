Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla vedalaşacak olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Süper Lig ekibinin başkanı, sarı-lacivertli futbolcunun kendilerine transfer olmak istediğini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:32
Kalabalık bir kadroya sahip olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcuyla yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.
Gençlerbirliği'nde yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak, olağanüstü genel kurulun ardından transfer çalışmaları, sponsorluk görüşmeleri ve kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT GENÇLERBİRLİĞİ YOLUNDA
Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın transferinde sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.
"BİZE GELMEK İSTİYOR"
İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini belirten Çakmak, "10+4 kuralından dolayı yabancı kontenjanında şu anda bir tane yerimiz var. Onu da santrfor mevkiinde kullanmayı düşünüyoruz. Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz. İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz. Dolayısıyla yabancı hakkımızı orada kullanmak istemiyoruz, santraforda kullanmak istiyoruz. Santrfor, kaleci ve sol ön pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bu üçünü aldığımız zaman 12-13 tane kadromuzda oyuncu hazır oluyor. Birkaç ek transfer yapıp bu sayıyı 15-16'ya çıkartacağız. Geri kalanı da PAF takımdan ve altyapıdaki oyuncularımızla tamamlayıp lige rahat, geçen seneki problem olmadan girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçirmiş, ikinci yarıda Samsunspor'a kiralanmıştı.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeriyse 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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