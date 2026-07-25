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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Son dakika Galatasaray haberleri: 2026/27 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'e ihtar geldi. İşte sebebi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:15
Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Monza ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine 2-0 yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Cimbom, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü TSİ 21.00'de bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Hem yeni sezon hazırlıklarını hem de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından ödendiği bir bankanın Victor Osimhen'e gönderdiği ihtarname sonrası ortaya çıktı.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların Osimhen'in gelir vergisini ödememesi üzerine yıldız futbolcuya ihtarname geldi.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Yıldız futbolcunun durumu bildirmesi üzerine vergi yatırıldı.

Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi

Bu olay sonrası sarı-kırmızılı kulübün bazı oyuncuların gelir vergisini üstlendiği gün yüzüne çıkarken yönetim futbolculara çekler verildiği ve bunların karşılıksız çıktığı iddialarını ise yalanladı.

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