Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi
Son dakika Galatasaray haberleri: 2026/27 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'e ihtar geldi. İşte sebebi... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:15
Hem yeni sezon hazırlıklarını hem de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından ödendiği bir bankanın Victor Osimhen'e gönderdiği ihtarname sonrası ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların Osimhen'in gelir vergisini ödememesi üzerine yıldız futbolcuya ihtarname geldi.
Yıldız futbolcunun durumu bildirmesi üzerine vergi yatırıldı.
Bu olay sonrası sarı-kırmızılı kulübün bazı oyuncuların gelir vergisini üstlendiği gün yüzüne çıkarken yönetim futbolculara çekler verildiği ve bunların karşılıksız çıktığı iddialarını ise yalanladı.
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