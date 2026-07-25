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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Youssouf Fofana bombası!

Beşiktaş'tan Youssouf Fofana bombası!

Yaz transfer döneminde kadrosunu peş peşe yaptığı takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, şimdi de orta saha bölgesine önemli bir ismi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, daha önce Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'yı listesine aldığı ve Fransız futbolcu için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:42
Beşiktaş'tan Youssouf Fofana bombası!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak; Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kasoum Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Milan forması giyen Youssouf Fofana ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş'ın, Fransız oyuncu için önümüzdeki haftalarda resmi bir teklif sunma olasılığını değerlendiren ve şu ana kadar en somut adımları atan kulüp konumunda olduğu ifade edildi.

MILAN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Serie A devi, 27 yaşındaki orta sahanın ayrılığına sıcak bakıyor. Haberde, Milan'ın Fofana için 20 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Fofana'yla ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Al-Ittihad ve Al-Nassr da bulunuyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen Youssouf Fofana, Milan ile sezonu tamamlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla 36 maçta görev alan Fofana, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

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