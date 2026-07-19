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Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Galatasaray, bu kez aynı hedefte buluştu. Alman basınına göre iki ezeli rakip, savunma oyuncusu Arthur Theate'in transferi için yarışa girdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Trendyol Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Stoper arayışlarında olan ezeli rakipler ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Habere göre, iki dev kulüp Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoper Arthur Theate ile ilgileniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

2025 yılından beri Eintracht Frankfurt'ta oynayan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Theate, gol ya da asist üretemedi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maçta görev alan Arthur Theate 1 gol atarken 1 de asist üretti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

2025 yılında Frankfurt'a 13 milyon Euro bedelle Rennes'den transfer olmuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Takvim'in Bild'den derlediği habere göre Galatasaray ve Beşiktaş dışında oyuncuyla Nottingham Forest, Bournemouth ve Crystal Palace da ilgileniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Arthur Theate, 36 kez Belçika Milli Takımı forması giydi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!

Belçikalı stoperin Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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