Beşiktaş ve Galatasaray'ın Arthur Theate düellosu!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Galatasaray, bu kez aynı hedefte buluştu. Alman basınına göre iki ezeli rakip, savunma oyuncusu Arthur Theate'in transferi için yarışa girdi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Stoper arayışlarında olan ezeli rakipler ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Habere göre, iki dev kulüp Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoper Arthur Theate ile ilgileniyor.
2025 yılından beri Eintracht Frankfurt'ta oynayan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Theate, gol ya da asist üretemedi.
Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maçta görev alan Arthur Theate 1 gol atarken 1 de asist üretti.
2025 yılında Frankfurt'a 13 milyon Euro bedelle Rennes'den transfer olmuştu.
Takvim'in Bild'den derlediği habere göre Galatasaray ve Beşiktaş dışında oyuncuyla Nottingham Forest, Bournemouth ve Crystal Palace da ilgileniyor.
Arthur Theate, 36 kez Belçika Milli Takımı forması giydi.
Belçikalı stoperin Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 17 milyon euro.