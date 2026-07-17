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Haberler Göztepe Göztepe hazırlık maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 mağlup etti

Göztepe hazırlık maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 yenerek ikide iki yaptı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:53
Göztepe hazırlık maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe ikinci özel maçında Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy'i 2-0 yenerek taraftarını umutlandırdı. Sahaya "Arda Özçimen, Arda Okan, Sundberg, Bokele, Taha, Miroshi, Matos, Efkan, Janderson, Henrique ve Armstrong" ilk 11 ile çıkan sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada yeni transferi Sonko Sundberg'in golüyle öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Göz-Göz, 55'inci dakikada sol beki Cherni ile durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe rakibini yenmeyi başardı. Slovenya'daki ilk özel karşılaşmasında Hırvatistan'ın Gorica takımını da 2-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe hazırlık kampında 2'de 2 yaptı. Göztepe, Slovenya'da 19 Temmuz'da Al Dhafra, 23 Temmuz'da Zorya Luhansk ve 26 Temmuz'da Rudes takımlarıyla karşı karşıya gelip kampı noktalayacak.

İSMAİL KÖYBAŞI'NA JÜBİLE YAPILACAK

Göztepe'de aktif futbolculuk kariyerini tamamlayan ve sarı-kırmızılı takımın teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı da Ağustos ayında jübile yapılacak. Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını da terleten İsmail için Göztepe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı ifade edildi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, İsmail Köybaşı'nın jübile maçı için Ağustos'un başında İzmir'de Göztepe ile maç yapacaklarını açıkladı.

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