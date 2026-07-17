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Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak geri döndü

Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak geri döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde tam 11 sezon futbol oynayan Erkan Değişmez, genel kaptan olarak kulübe geri döndü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 12:19
Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak geri döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde tam 11 sezon futbol oynayan Erkan Değişmez, genel kaptan olarak kulübe geri döndü. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Torbalıspor'da oynayıp aktif futbolculuk yaşamına son veren 39 yaşındaki Değişmez, yeni bir kariyer kapısı araladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bazı isimler vardır, sadece forma giymez, o formanın ruhunu yaşatır. BAL'dan Süper Lig'e uzanan tarihi yolculuğumuzda kaptanlık pazubandını gururla taşıyan, sahada mücadelesiyle, karakteriyle ve aidiyetiyle kulübümüzün simge isimlerinden biri olan Erkan Değişmez, Bodrum Futbol Kulübümüzde Genel Kaptan olarak göreve başlamıştır" denildi.

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