Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde satış listesinde yer almayan milli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 12:13
Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...
ROMA'DAN MERT MÜLDÜR BOMBASI
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A takımlarından Roma, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için devreye girdi.
Roma'nın, Zeki Çelik'in Juventus'a transferi sonrası sağ bek bölgesini yine bir Türk oyuncuyla doldurmak istediği belirtildi.
Bu noktada daha önce Serie A'da forma giymiş ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 yıl kalmış olan Mert Müldür isminin ön plana çıktığı vurgulandı.
Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun AB pasaportuna da sahip olduğuna değinildi. Bunun yanı sıra milli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olmasının transfer piyasasında lehine bir durum olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI
Mert Müldür geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 41 karşılaşmada forma giydi.
Başarılı sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistle oynadı. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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