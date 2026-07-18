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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde satış listesinde yer almayan milli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 12:13
Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Transferde şu ana kadar adeta şov yapan sarı lacivertlilerde sıra geldi takımdan ayrılacak isimlere.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Yönetim, takımdan ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdürürken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

ROMA'DAN MERT MÜLDÜR BOMBASI

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A takımlarından Roma, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için devreye girdi.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Roma'nın, Zeki Çelik'in Juventus'a transferi sonrası sağ bek bölgesini yine bir Türk oyuncuyla doldurmak istediği belirtildi.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Bu noktada daha önce Serie A'da forma giymiş ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 yıl kalmış olan Mert Müldür isminin ön plana çıktığı vurgulandı.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun AB pasaportuna da sahip olduğuna değinildi. Bunun yanı sıra milli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olmasının transfer piyasasında lehine bir durum olduğu kaydedildi.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Mert Müldür geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 41 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar

Başarılı sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistle oynadı. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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