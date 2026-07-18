Bu noktada daha önce Serie A'da forma giymiş ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 yıl kalmış olan Mert Müldür isminin ön plana çıktığı vurgulandı.

Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun AB pasaportuna da sahip olduğuna değinildi. Bunun yanı sıra milli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olmasının transfer piyasasında lehine bir durum olduğu kaydedildi.