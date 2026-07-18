Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların, Ugochukwu'nun yanı sıra orta saha hattını genç bir isimle daha güçlendirmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:15
RDCNewsFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lille forması giyen 21 yaşındaki orta saha Ngal'ayel Mukau'yu transfer etmek için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo ile gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın haricinde Ngal'ayel Mukau'ya İngiltere'den de talipler olduğu ancak Demokratik Kongolu futbolcunun transferde henüz net bir karar vermediği kaydedildi.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI!
Ngal'ayel Mukau geçtiğimiz sezon Lille formasıyla toplam 42 karşılaşmada boy gösterdi.
Genç yıldız bu maçlarda 2 gol atma başarını gösterdi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ngal'ayel Mukau'nun, Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.