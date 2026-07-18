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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların, Ugochukwu'nun yanı sıra orta saha hattını genç bir isimle daha güçlendirmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:15
Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Sarı kırmızılılar şu ana kadar transferde tek hamle yaptı ve Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Yönetim transfer listesindeki diğer isimlerle görüşmelerini sürdürürken Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

RDCNewsFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lille forması giyen 21 yaşındaki orta saha Ngal'ayel Mukau'yu transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Sarı kırmızılıların, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo ile gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Galatasaray'ın haricinde Ngal'ayel Mukau'ya İngiltere'den de talipler olduğu ancak Demokratik Kongolu futbolcunun transferde henüz net bir karar vermediği kaydedildi.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI!

Ngal'ayel Mukau geçtiğimiz sezon Lille formasıyla toplam 42 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Genç yıldız bu maçlarda 2 gol atma başarını gösterdi.

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Dünya Kupası'nda...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ngal'ayel Mukau'nun, Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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