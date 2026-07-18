RDCNewsFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lille forması giyen 21 yaşındaki orta saha Ngal'ayel Mukau'yu transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'ın haricinde Ngal'ayel Mukau'ya İngiltere'den de talipler olduğu ancak Demokratik Kongolu futbolcunun transferde henüz net bir karar vermediği kaydedildi.