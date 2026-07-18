CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine almıştı. Alman ekibinin sportif direktörü Markıs Krösche, 20 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 16:06
Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Dört koldan arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk transferini resmen açıkladı.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Açıklamada, geçici transfer bedelinin 3 milyon Sterlin olduğu, şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin ise 22 milyon 500 bin Sterlin olarak belirlendiği ifade edildi.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu için 21 yaşındaki futbolcuya net 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeyeceği kaydedildi.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Lesley Ugochukwu hamlesi sonrası birkaç takviye daha yapacak olan yönetimin önceliklerinden biri de 10 numara transferi...

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Dries Mertens'in emeklilik kararı alarak futbolu bırakması sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Bruno Fernandes ile birlikte gündeme gelen isimlerden biriyse Can Uzun olmuştu.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu için 25+5 milyon Euro önerdiği ancak Alman ekibinin 60 milyon Euro istediği öne sürülmüştü.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Eintracht Frankfurt cephesinden genç futbolcunun transferine ilişkin açıklama geldi.

Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

"AYRILMAK İSTEDİĞİNE DAİR İŞARET YOK"

Bundesliga ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, Kicker'a yaptığı açıklamada, "Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." ifadesini kullandı.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! G.Saray'dan ayrılırsa...
Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi! Bahis ve borsa işlemlerini anlattı: Haluk Levent talimat veriyordu! Yazışmaları ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar
Aslan'dan orta sahaya bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da keyifli antrenman Trabzonspor'da keyifli antrenman 15:41
Süper Lig devinden Lemina sürprizi! G.Saray'dan ayrılırsa... Süper Lig devinden Lemina sürprizi! G.Saray'dan ayrılırsa... 14:45
Greenwood antrenmana çıktı! Greenwood antrenmana çıktı! 14:20
Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi 13:47
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 13:12
Nikola Ivanovic G.Saray'da Nikola Ivanovic G.Saray'da 12:22
Daha Eski
Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti 12:19
F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar 12:13
Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı! 11:34
Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! 11:15
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var 09:58
G.Saray'da 4 kadro dışı! G.Saray'da 4 kadro dışı! 09:38