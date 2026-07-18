Can Uzun transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine almıştı. Alman ekibinin sportif direktörü Markıs Krösche, 20 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 16:06
Açıklamada, geçici transfer bedelinin 3 milyon Sterlin olduğu, şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin ise 22 milyon 500 bin Sterlin olarak belirlendiği ifade edildi.
Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu için 21 yaşındaki futbolcuya net 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeyeceği kaydedildi.
Lesley Ugochukwu hamlesi sonrası birkaç takviye daha yapacak olan yönetimin önceliklerinden biri de 10 numara transferi...
Dries Mertens'in emeklilik kararı alarak futbolu bırakması sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Bruno Fernandes ile birlikte gündeme gelen isimlerden biriyse Can Uzun olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu için 25+5 milyon Euro önerdiği ancak Alman ekibinin 60 milyon Euro istediği öne sürülmüştü.
Eintracht Frankfurt cephesinden genç futbolcunun transferine ilişkin açıklama geldi.
"AYRILMAK İSTEDİĞİNE DAİR İŞARET YOK"
Bundesliga ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, Kicker'a yaptığı açıklamada, "Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." ifadesini kullandı.
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