Açıklamada, geçici transfer bedelinin 3 milyon Sterlin olduğu, şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin ise 22 milyon 500 bin Sterlin olarak belirlendiği ifade edildi.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu için 21 yaşındaki futbolcuya net 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeyeceği kaydedildi.