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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Mario Lemina ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin, sarı-kırmızılı takımdan ayrılması halinde Gabonlu futbolcu için devreye girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 14:45
Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mario Lemina hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Sarı kırmızılıların daha önce yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı Gabonlu orta sahanın imza öncesi yapılan son görüşmede kararını değiştirdiği belirtildi.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

32 yaşındaki futbolcunun kendisine önerilen yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parası talebinden sonra anlaşmanın çıkmaza girdiği öğrenildi.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Bu gelişmelerin ardından Mario Lemina hakkında gündem yaratacak bir transfer iddiası geldi.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Trendyol Süper Lig devinin, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren yıldız için harekete geçebileceği ifade edildi.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

BEŞİKTAŞ'TAN LEMINA BOMBASI!

A Spor yorumcusu Kaya Temel'in Son Sayfa programında verdiği bilgiye göre; Beşiktaş'ın, Lemina'yı gündemine alabileceği kaydedildi.

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

Kaya Temel konuya dair yaptığı açıklamada, "Lemina için pusuda bekleyen bir kulüp var demiştim. Bu kulüp Beşiktaş."

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

"Galatasaray Lemina'dan çıkarsa, Beşiktaş Lemina için girişim yapabilir"

Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...

"Ama transfere dair henüz net ve resmi bir durum yok. Oyuncuya dair sözleşme şartları araştırılıyor" dedi.

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