Süper Lig devinden Lemina sürprizi! Galatasaray'dan ayrılırsa...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Mario Lemina ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin, sarı-kırmızılı takımdan ayrılması halinde Gabonlu futbolcu için devreye girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 14:45
Bu gelişmelerin ardından Mario Lemina hakkında gündem yaratacak bir transfer iddiası geldi.
Trendyol Süper Lig devinin, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren yıldız için harekete geçebileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN LEMINA BOMBASI!
A Spor yorumcusu Kaya Temel'in Son Sayfa programında verdiği bilgiye göre; Beşiktaş'ın, Lemina'yı gündemine alabileceği kaydedildi.
Kaya Temel konuya dair yaptığı açıklamada, "Lemina için pusuda bekleyen bir kulüp var demiştim. Bu kulüp Beşiktaş."
"Galatasaray Lemina'dan çıkarsa, Beşiktaş Lemina için girişim yapabilir"
"Ama transfere dair henüz net ve resmi bir durum yok. Oyuncuya dair sözleşme şartları araştırılıyor" dedi.
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