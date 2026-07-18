Trabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer, La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: