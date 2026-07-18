Trabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer, La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.
𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑: Cenk Özkaçar 🛡️ pic.twitter.com/88FoECODGO— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 18, 2026