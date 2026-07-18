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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Valencia forması giyen Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:12 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:22
Trabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Bordo-mavililer, La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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