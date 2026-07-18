Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin transferini bitirdi. Fırtına'nın 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Portekiz ekibine 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Bordo mavililerin, Prestianni'ye 3 yıllık sözleşme ve Arjantin ile Portekiz'de kazanabileceğinin 3 katı bir maaş teklif ettiği kaydedildi. Lizbon ekibinden yıllık 1 milyon 250 bin euro alan 1.66 boyundaki yıldız için Trazonspor'un 3 milyon euro maaşı gözden çıkardığını iddia edildi. Prestianni'nin bordo-mavilileri kastederek "Orada başarılı olmak istiyorum" dediği belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRDI

Arjantin basını, Prestianni'nin kariyerindeki kırılma noktalarından birinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırması olduğunu da hatırlattı.

1.66 boyundaki yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Vinicius Junior ile yaşadığı olay sonrası aldığı ceza nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda yer alamadığı belirtilirken, bu gelişmenin oyuncunun Benfica'dan ayrılık sürecini de hızlandırdığı öne sürüldü.

GELECEĞE YATIRIM YAPILIYOR

Henüz kulüplerden resmi açıklama gelmese de Arjantin basını transferin son aşamaya geldiğini yazıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, Avrupa futbolunun gelecek vadeden yıldızlarından biri olarak gösterilen Prestianni'yi kadrosuna katarak geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış olacak.