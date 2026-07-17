Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! İşte yeni transferlerin açıklamaları

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenledi.

İŞTE FENERBAHÇE FUTBOLDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ CİHAN KAMER'İN İMZA TÖRENİNDEKİ AÇIKLAMALARI

"EN DEĞERLİ OYUNCULAR F.BAHÇE'DE"

Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.

Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik.

"GEREKİRSE 50 MİLYON EURO..."

Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi.

OĞUZ ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI...

"Vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulümübüze kazandırdık. Tüm yönetim gece gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Sayın Cihan Kamer Bey ile yoğun mesaiyle geçirdim. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem camiamızın yükünü büyük bir sabır, özveri ve başarıyla yürüttü.

Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına Sayın Aziz Başkan'ın verdiği destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, Fenerbahçe futbol komitesi adına Şenol Ustaömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turhan Sofuoğlu, Kemal Aslan, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Çok büyük desteklerini aldım."

VEDAT MURIQI: ONURLU VE GURURLUYUM

Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum.

"BU SEVGİ BAŞKA BİR YERDE YOK"

Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok.

"HAKKINI VERECEĞİM"

Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim.

Kosovalı oyuncu, sakatlık durumuna ilişkin ise şunları söyledi:

Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında.

NATHAN AKE: ŞAMPİYONLUK İÇİN...

Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız.

"EDERSON İLE GÖRÜŞTÜM VE..."

Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık.

MASON GREENWOOD: SABIRSIZLANIYORUM

Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

GREENWOOD'DAN RONALDO YORUMU...

"Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor."

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol.

"KARŞILAMA ÇOK HOŞUMA GİTTİ!"

Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu çok önemli, bu Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. 12. adamdır taraftar, bu da eminim ki sahaya yansıyacak. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız.

"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZALIM"

Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okuma istedim. Fenerbahçe harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım.