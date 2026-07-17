CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trabzonspor'da ayrılık yakın! Süper Lig rekoruyla gidecek

Trabzonspor'da ayrılık yakın! Süper Lig rekoruyla gidecek

Adı bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Chibuike Nwaiwu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 17:20
Trabzonspor'da ayrılık yakın! Süper Lig rekoruyla gidecek

İspanyol gazeteci Christian Vaquero'nun haberine göre, Trabzonspor Chibuike Nwaiwu'nun transferi için İngiliz ekibi Fulham ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Haberde, Londra ekibinin Nwaiwu için 32 milyon Euro + bonuslar ödeyeceği belirtildi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun da Fulham ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Transferin bu şartlarda gerçekleşmesi halinde Nwaiwu, Türkiye'den en pahalı yapılan satış olarak tarihe geçecek. Daha önce Galatasaray'dan Sacha Boey ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro bedelle yurtdışına transfer olmuştu.

İŞTE O HABER

Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi!
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den transfer müjdesi!
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selçuk Şahin: Fikstürden memnunuz Selçuk Şahin: Fikstürden memnunuz 16:27
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 16:19
Ordulu dağcılar zirve yaptı Ordulu dağcılar zirve yaptı 16:13
Binlerce Judocu Kocaeli'de buluştu Binlerce Judocu Kocaeli'de buluştu 16:06
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 16:04
Candan Başkale, Karagümrük'te! Candan Başkale, Karagümrük'te! 15:40
Daha Eski
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 15:15
Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı 14:53
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! 14:51
Alenis Vargas yeniden Manisa'da! Alenis Vargas yeniden Manisa'da! 14:38
F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı 14:31
Voleybolseverler Trabzon'da! Voleybolseverler Trabzon'da! 14:28