Trabzonspor'da ayrılık yakın! Süper Lig rekoruyla gidecek

İspanyol gazeteci Christian Vaquero'nun haberine göre, Trabzonspor Chibuike Nwaiwu'nun transferi için İngiliz ekibi Fulham ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Haberde, Londra ekibinin Nwaiwu için 32 milyon Euro + bonuslar ödeyeceği belirtildi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun da Fulham ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Transferin bu şartlarda gerçekleşmesi halinde Nwaiwu, Türkiye'den en pahalı yapılan satış olarak tarihe geçecek. Daha önce Galatasaray'dan Sacha Boey ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro bedelle yurtdışına transfer olmuştu.

İŞTE O HABER