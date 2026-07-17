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Haberler TFF 1.Lig Sivasspor yardımcı antrenörü Ziya Erdal açıklamalarda bulundu

Sivasspor yardımcı antrenörü Ziya Erdal açıklamalarda bulundu

Sivasspor tarihinin en fazla forma giyen futbolcularından biri olan eski kaptanlarından Ziya Erdal, yardımcı antrenör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Erdal, yeni görevi ve Sivasspor’un hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:39
Sivasspor yardımcı antrenörü Ziya Erdal açıklamalarda bulundu

Sivasspor'a yardımcı antrenör olarak dönen eski kaptanlardan Ziya Erdal, tecrübesi ve birikimiyle takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Sivasspor tarihinin en fazla forma giyen futbolcularından olan eski kaptanlarından Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı kulübe bu kez teknik ekipte görev alarak döndü. Yardımcı antrenör olarak çalışmalarını sürdüren Erdal, yeni görevi ve Sivasspor'un hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıllarca futbolcu olarak mücadele ettiği sahada bu kez teknik ekip üyesi olarak yer alan Ziya Erdal, Sivasspor'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erdal, "İnşallah hayırlı olur, bu sahada yıllarca antrenman yaptık şimdi farklı bir görevde bulunuyoruz. İnşallah tecrübemizle, birikimimizle kulübümüze yardımcı olacağız. Ben burada tekrardan bulunduğum için çok mutluyum. Evime, yuvama geri döndüğüm için ayrıca gururluyum. Özellikle 5-6 yıldır ve futbolun içinde olduğum sürede hocalığı her zaman düşündüm. Bunun için öncelikle B diploması almam gerekiyordu ve onu da aldım. Hocalık yapmak ve bu süreçte kendimi geliştirerek, İsmet Taşdemir hocamızın birikimleriyle Sivasspor Kulübümüze ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

"HOCALIK ÇOK FARKLI BİR KULVAR"

Teknik adamlığın futbolculuktan çok farklı bir alan olduğunu vurgulayan Erdal, çalışma sürecinin çok daha kapsamlı olduğunu dile getirdi. Erdal, "Hocalık çok farklı bir kulvar. 24 saat çalışmak iste, 24 saat çalışırsın. Futbolculukta 3-4 saatlik zaman yeterli oluyordu ama hocalıkta bunun analizi var, rakip analizi var, antrenman metodun var, bireysel analizin var, oynatacağın taktiğe göre bir antrenman programın var, bir sürü çalışma ortamı var. O yüzden hocalıkta çalışma saati daha uzun oluyor. İstersen uzun zamanlı çalışabilirsin, bu sevgi bende var. Bana bu şansı veren Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban'a, İsmet Taşdemir'e teşekkür ediyorum. Bu süreçte takımımızın yanında olan Erdal Sarılar'a, Bahattin Eken'e ve Mecnun Otyakmaz'a ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hedefimiz Sivasspor'u layık olduğu yere taşımak. Sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kaldık inşallah yeni bir dönem olacak ve inşallah Sivasspor'u güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

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