Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, Górnik Zabrze eşleşmesi için UEFA'ya bildirdiği kadroda 4 isme yer vermedi:
Nathan Aké
Vedat Muriqi
N'Golo Kanté
İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:
KALECİLER
TARIK ÇETİN
EDERSON
SAVUNMA
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
ORTA SAHA
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
OĞUZ AYDIN
HÜCUM
TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERİF