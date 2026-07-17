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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Kanarya son olarak bu mücadelenin kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:57
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe, Górnik Zabrze eşleşmesi için UEFA'ya bildirdiği kadroda 4 isme yer vermedi:

Nathan Aké

Mason Greenwood

Vedat Muriqi

N'Golo Kanté

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:

KALECİLER

TARIK ÇETİN

EDERSON

MERT GÜNOK

SAVUNMA

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

YİĞİT EFE DEMİR

MERT MÜLDÜR

JAYDEN OOSTERWOLDE

NELSON SEMEDO

MILAN SKRINIAR

OGNJEN MIMOVIC

ARCHIE BROWN

LEVENT MERCAN

ORTA SAHA

İSMAİL YÜKSEK

MATTEO GUENDOUZI

FRED

İRFAN CAN KAHVECİ

BARTUĞ ELMAZ

OĞUZ AYDIN

HÜCUM

TALISCA

KEREM AKTÜRKOĞLU

MARCO ASENSIO

ANTHONY MUSABA

CENGİZ ÜNDER

SIDIKI CHERİF

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