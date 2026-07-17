Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:35 Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a geldi. Hollanda doğumlu olan ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu havalimanında basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada 55 numaralı formayı giyeceğini söyledi ve "Wagner Pina'ya gelmeden önce Trabzon'u ve Trabzonspor'u sordum. Bana söylediklerinin hepsi olumlu şeylerdi. Dünya Kupası'nda gösterdiğimiz performans nedeniyle gurur duyuyorum. İyi sonuçlar aldık. Trabzonspor'da da ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarların önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. Hollanda

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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a iniş yaptı. Bordo-mavililerin 23 yaşındaki yeni sol beki, havalimanında yaptığı açıklamalar ile motivasyonunun tam olduğunu dile getirdi ve "Trabzonspor ile olan bu yolculuğuma başlamak için sabırsızlanıyorum. Statta ilk maçıma çıkmayı ve takım arkadaşlarımla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. İşte Cabral'ın ilk açıklamaları...

"TRANSFER KARARIMDA PINA ETKİLİ OLDU"

"Wagner Pina'ya sorular sordum. Söylediği her şey olumluydu. Taraftarların harika olduğunu, bu transfer kararını almam gerektiğini söyledi. Trabzonspor'da oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini de belirtti. Pina, bu kararı almamda önemli bir etken oldu."

DÜNYA KUPASI YORUMU

Yeşil Burun Adaları ile tarihi bir Dünya Kupası geçiren Cabral, "Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans gösterdik ve iyi sonuçlar aldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, Arjantin'e attığı gol ile turnuvanın en iyi gollerinden birine imza atmıştı.

55 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Cabral, "Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda hissediyorum, 55 numarayı giyeceğim." sözleri ile forma numarasını duyurdu.

