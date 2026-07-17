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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'de tamamladı

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'de tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı. İkinci etap Bolu'da devam edecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:39
Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'de tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıkların ilk etabı sona erdi.

Çorum temsilcisi, 13 gün süren kamp boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanlarında koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, akşam idmanlarında ise top kapma, pas, şut, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı.

Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

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