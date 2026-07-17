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Haberler Voleybol Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli libero Ayça Aykaç Altıntaş'ı renklerine bağladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:20
Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli libero Ayça Aykaç Altıntaş'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1996 doğumlu Türk libero ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel voleybol kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan ve Yeşilyurt'ta kiralık oynadığı sezonun ardından sarı-siyahlı takıma geri dönen Ayça, VakıfBank ile 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.

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