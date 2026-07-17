Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede
Trossard hamlesiyle transferde ses getiren Beşiktaş, bir de golcü hamlesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların son olarak Fenerbahçe ile de ismi anılan o yıldız için hamle yapacağı, Başkan Serdal Adalı'nın da transferde devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (BJK FB SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:04
Öte yandan Beşiktaş bir de golcü hamlesi yapmak istiyor.
Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine Dusan Vlahovic sonrası bir isim daha geldi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde olan o golcüyü hedefine aldığı öne sürüldü.
İŞTE O İSİM!
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Alexander Sörloth'un transferi için bizzat devreye girip görüşmelerde bulunacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sörloth, Beşiktaş haricinde Fenerbahçe ile birlikte Juventus, Milan ve Barcelona'nın da gündeminde.
Norveçli golcü için Atletico Madrid'in bonservis talebinin 30 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
İtalya'ya sıcak baktığı öğrenilen Sörloth'un kulüplerin anlaşma durumuna göre kariyerine yön vereceği vurgulandı.
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