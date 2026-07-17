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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Trossard hamlesiyle transferde ses getiren Beşiktaş, bir de golcü hamlesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların son olarak Fenerbahçe ile de ismi anılan o yıldız için hamle yapacağı, Başkan Serdal Adalı'nın da transferde devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (BJK FB SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 16:04
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Siyah-beyazlılar son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Beşiktaş, Trossard için 16 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık bir imza töreni gerçekleştirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Öte yandan Beşiktaş bir de golcü hamlesi yapmak istiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine Dusan Vlahovic sonrası bir isim daha geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde olan o golcüyü hedefine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

İŞTE O İSİM!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Alexander Sörloth'un transferi için bizzat devreye girip görüşmelerde bulunacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sörloth, Beşiktaş haricinde Fenerbahçe ile birlikte Juventus, Milan ve Barcelona'nın da gündeminde.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

Norveçli golcü için Atletico Madrid'in bonservis talebinin 30 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Başkan Adalı bizzat devrede

İtalya'ya sıcak baktığı öğrenilen Sörloth'un kulüplerin anlaşma durumuna göre kariyerine yön vereceği vurgulandı.

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