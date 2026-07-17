CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı

2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 14:31
2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 32 erkek ve 26 kadından oluşan 29 takım katılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Plaj Voleybolu Sorumlusu Gültekin Tekinalp,19 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Turnuvanın Trabzon'da geçen sene ilk kez düzenlendiğini hatırlatan Tekinalp, bu yıl İran, Ürdün, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan da sporcuların yarışlara katıldığını dile getirdi. Tekinalp, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen turnuvaların ardından sezon sonunda Türkiye ve uluslararası şampiyonun belirleneceğini sözlerine ekledi.

Bir sonraki turnuvanın Bartın'da düzenleneceğini kaydeden Tekinalp, organizasyona ilgi gösteren sporseverlere teşekkür etti.

F.Bahçe'den transfer müjdesi!
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor!
Lemina'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 15:15
Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı 14:53
Fenerbahçe'de imza töreni | CANLI Fenerbahçe'de imza töreni | CANLI 14:51
Alenis Vargas yeniden Manisa'da! Alenis Vargas yeniden Manisa'da! 14:38
F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı 14:31
Voleybolseverler Trabzon'da! Voleybolseverler Trabzon'da! 14:28
Daha Eski
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor! Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor! 14:27
Samsun'da Karate Şampiyonası başladı Samsun'da Karate Şampiyonası başladı 14:19
Lemina'dan transfer iddialarına yanıt! Lemina'dan transfer iddialarına yanıt! 14:01
Fenerbahçe'de 14 ayrılık kararı! Fenerbahçe'de 14 ayrılık kararı! 13:43
Bisiklet tutkunları Ankara'da! Bisiklet tutkunları Ankara'da! 12:59
Denizlili atlerlerden 9 madalya Denizlili atlerlerden 9 madalya 12:54