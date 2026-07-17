GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!
Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmeleri devam eden Mario Lemina, maaş anlaşmazlığı nedeniyle transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 14:01
"Bahsettiğiniz bilginin doğru olduğundan emin olun. Benden Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız, bu hayatım boyunca asla olmayacak.
Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor, o yüzden... başka bir şey deneyin. İyi günler. Benim çalışmam gerekiyor."
Gabonlu futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta görev aldı.
3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Lemina'nın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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