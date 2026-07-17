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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmeleri devam eden Mario Lemina, maaş anlaşmazlığı nedeniyle transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 14:01
GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina'nın adı son günlerde Başakşehir ile anılırken, tecrübeli orta saha oyuncusundan dikkat çeken bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Yıldız futbolcu, yeni sözleşme maaş konusunda anlaşamadığı ve Başakşehir'e transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Transfer söylentilerine tepki gösteren Lemina, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

"Bahsettiğiniz bilginin doğru olduğundan emin olun. Benden Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız, bu hayatım boyunca asla olmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor, o yüzden... başka bir şey deneyin. İyi günler. Benim çalışmam gerekiyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Gabonlu futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lemina'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

Lemina'nın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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