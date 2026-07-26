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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da Okan Buruk yönetiminde çalışmalar sürerken diğer yandan sıcak gelişmeler söz konusu. Son olarak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 16:31
Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kesmeden sürerken teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Buruk, takımın transfer süreci hakkında beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"BOŞ VAKTİMİZ OLMUYOR, TRANSFER ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

"Bizim burada boş vaktimiz olmuyor. İki idmanın olmadığı bölümde de oyuncu seyrediyoruz, transfer çalışması yapıyoruz. Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah Bey burada, devamla onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz."

"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Taraftarımız her zaman haklı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimimiz bundan sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor. Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor."

"KADRO KALİTEİMİZİ DAHA YUKARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR"

"Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Ocak ile lig sonuna kadar sayımızı yukarı çıkarttık, oyuncular arasında yarış oldu ve geniş kadromuz oldu. Geçen sene yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor."

"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ..."

"Önceliğimiz; hem 10 numara, hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamındaki alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Taraftarımızın içleri rahat olsun. Tepkilerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler. İyi niyetli çalışma var."

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