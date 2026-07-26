Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 2 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:52
Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu sezon sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan ve özellikle 10 numara mevkisine yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da iki isim için ayrılık kararı çıktı.
NELSSON SATIŞ LİSTESİNDE
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Victor Nelsson'u satış listesine koydu.
JELERT DE YOLCU
Sarı-kırmızılılar, Nelsson ile birlikte hazırlık kampında isteneni veremeyen Elias Jelert ile de yollarını ayırmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonu Southampton'da tamamlayan 23 yaşındaki sağ bekin yeniden kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.
Victor Nelsson ve Elias Jelert, Avusturya'daki ilk hazırlık maçı olan Monza karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.
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