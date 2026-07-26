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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 2 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:52
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

2026/27 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Sarı-kırmızılılarda ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Aslan, şu ana kadar bir transfer açıkladı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu sezon sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan ve özellikle 10 numara mevkisine yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşacak.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da iki isim için ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

NELSSON SATIŞ LİSTESİNDE

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Victor Nelsson'u satış listesine koydu.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

JELERT DE YOLCU

Sarı-kırmızılılar, Nelsson ile birlikte hazırlık kampında isteneni veremeyen Elias Jelert ile de yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Geçtiğimiz sezonu Southampton'da tamamlayan 23 yaşındaki sağ bekin yeniden kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Okan Buruk üstlerini çizdi

Victor Nelsson ve Elias Jelert, Avusturya'daki ilk hazırlık maçı olan Monza karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.

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