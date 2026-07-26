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Haberler Galatasaray Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında eski takımı Rapid Wien'e transfer olan Yusuf Demir'den sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında flaş açıklamalar geldi. Futbolcunun o sözleri, gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:36
Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

Eylül 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 3.5 sezon sarı-kırmızılı formayı giymiş, yalnızca 26 resmi maça çıkmıştı. Genç oyuncu, kırılma noktası olarak Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı kampında yaşadığı ayak bileği sakatlığını gösterdi.

Bu sezon Rapid'e geri dönen Demir, ayak bileğinin ciddi şekilde şişmesine rağmen dönemin Galatasaray takım doktorunun kendisine maça çıkabilmesi için hızlı bir iğne tedavisi uygulanmasını istediğini öne sürdü.

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Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

"TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİR DÜNYA VAR"

Rapid'in "Vereinhören" adlı podcastine konuşan Yusuf Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Avrupa'daki takımlarla kıyaslanamaz. Türk olmama rağmen Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yaşadım. Bunlar iki farklı kültür gibi. Orada bambaşka bir dünya var."

Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

"İĞNENİN İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Genç futbolcu, güvenlik endişeleri nedeniyle önerilen enjeksiyonu kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum."

Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

"GALATASARAY'DA YAŞANANLARI ÇOK AZ İNSAN GÖRMEK İSTER"

Yusuf Demir, bu olayın dışında da kulübün sağlık departmanında birçok sorun yaşandığını iddia etti.

"Tıbbi anlamda çok fazla problem vardı ve gerçekten şoke oldum. Orada yaşananları çok az insan görmek ister."

Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tüm olumsuz deneyimlerine rağmen Galatasaray'a transfer olmaktan pişman olmadığını vurgulayan Demir, kazandığı kupalara dikkat çekerek, "Pişman değilim. Dört ya da beş kupa kazandım." ifadelerini kullandı.

Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

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