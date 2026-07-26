Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!
Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında eski takımı Rapid Wien'e transfer olan Yusuf Demir'den sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında flaş açıklamalar geldi. Futbolcunun o sözleri, gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:36
"GALATASARAY'DA YAŞANANLARI ÇOK AZ İNSAN GÖRMEK İSTER"
Yusuf Demir, bu olayın dışında da kulübün sağlık departmanında birçok sorun yaşandığını iddia etti.
"Tıbbi anlamda çok fazla problem vardı ve gerçekten şoke oldum. Orada yaşananları çok az insan görmek ister."
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Tüm olumsuz deneyimlerine rağmen Galatasaray'a transfer olmaktan pişman olmadığını vurgulayan Demir, kazandığı kupalara dikkat çekerek, "Pişman değilim. Dört ya da beş kupa kazandım." ifadelerini kullandı.
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