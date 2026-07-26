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Haberler Voleybol Türkiye-Brezilya Kadınlar Milletler Ligi final maçı CANLI İZLE

Türkiye-Brezilya Kadınlar Milletler Ligi final maçı CANLI İZLE

Kadınlar Milletler Ligi final maçında nefesler tutuldu. Filenin Sultanları, dev organizasyonda şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız için tek hedef altın madalya. Türkiye-Brezilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:34
Türkiye-Brezilya Kadınlar Milletler Ligi final maçı CANLI İZLE

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 final maçında Filenin Sultanları, Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Ay-yıldızlılar zorlu rakibini mağlup ederek dev organizasyonda bir kez daha şampiyon olmak istiyor. Türkiye-Brezilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE!

Turnuva boyunca gösterdiği azimli mücadele, güçlü servisler ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakiplerine şans tanımayan Filenin Sultanları, Brezilya engelini de geçerek 2026 VNL şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Brezilya ile oynadığı 2026 VNL şampiyonluk maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) TSİ 14.30'da başladı.

TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulduğu Türkiye - Brezilya VNL final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşuyor.

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