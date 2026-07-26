Asensio, Talisca, Guendouzi, Skriniar, Fred, Ederson, Oosterwolde ile yeni transferler Greenwood, Muriqi ve Ake ana planda yer alıyor.

Kante ile de maaşında indirim yapması için görüşülecek. Fransız yıldızın durumu bu görüşmeden sonra belli olacak. Semedo ve Musaba'ya ise teklifler geliyor.