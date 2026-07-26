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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 10+4 yabancı kuralı nedeniyle çok sayıda yabancı futbolcusuyla vedalaşacak olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertliler, kadrosundaki 8 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 09:29
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacaklar da önem taşıyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

10+4'lük yabancı kuralının değişmeyecek olmasından dolayı yoğun bir hazırlık başladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Şu anda 23 yabancı oyuncusu olan sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimler netleşiyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Teknik heyetin hazırlayacağı rapor ve gelen teklifler kapsamında vedalar kısa sürede başlayacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Yabancı sayısının ve transfer limitinin de gidecek isimlere bağlı olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

NETLEŞMEYE BAŞLADI

Öncelikle 23 yaş altında olan 4 yabancıyı belirleyecek Fenerbahçe, daha sonra 23 yaş üstündeki 10 ismin kimler olduğu kararlaştıracak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

23 yaş altı oyuncular arasında Omar Fayed ve Mimovic kiralanacak. Nene ve Cherif'in durumu ise gelecek tekliflere göre netleşecek.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Brown'a da Premier Lig'den teklifler bulunuyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde değerlendirilecek. Diouf ise kadroda kalacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

23 yaş üstü futbolcularda ise Livakovic, Carlos, Amrabat ve Becao'nun ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

KALANLAR NETLEŞTİ

Sarı-lacivertli takımda kesin olarak takımda kalması istenen yabancı yıldızlar netleşiyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Asensio, Talisca, Guendouzi, Skriniar, Fred, Ederson, Oosterwolde ile yeni transferler Greenwood, Muriqi ve Ake ana planda yer alıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Kante ile de maaşında indirim yapması için görüşülecek. Fransız yıldızın durumu bu görüşmeden sonra belli olacak. Semedo ve Musaba'ya ise teklifler geliyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

LIVAKOVIC'E TEKLİF ÇOK

Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e birçok teklif var. Dinamo Zagreb ve Olympiakos'un deneyimli kaleciyi istediği belirtildi. Hatta Olympiakos'un Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk resmi bir teklif sunmayı planladığı kaydedildi. Kısa sürede Livakovic'in ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

CARLOS, COMO'YA

Brezilyalı stoper Diego Carlos'un en yakın olduğu adres İtalyan ekibi Como... Geçen sezon kiralık forma giydiği Serie A ekibinde oynamak isteyen deneyimli savunmacı, Fenerbahçe yönetimine bu görüşünü paylaştı. Carlos'un başka bir takıma gitmek istemediği aktarıldı.

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