2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) muazzam bir grafik çizen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Yarı final mücadelesinde sergilediği üstün performansla adını dev finale yazdıran ay-yıldızlı ekibimiz, altın madalya mücadelesinde dünya voleybolunun ekol ülkelerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın bir numarası olmak ve VNL kupasını müzemize götürmek isteyen milli takımımızı desteklemek isteyen milyonlarca taraftar arama motorlarında "Türkiye - Brezilya final maçı bugün saat kaçta?", "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" ve "Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak Türkiye - Brezilya 2026 VNL final maçının başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm gelişmeler...

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE!

Turnuva boyunca gösterdiği azimli mücadele, güçlü servisler ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakiplerine şans tanımayan Filenin Sultanları, Brezilya engelini de geçerek 2026 VNL şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Brezilya ile oynayacağı 2026 VNL şampiyonluk maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 14.30'da (TSİ) başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulacağı Türkiye - Brezilya VNL final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de naklen takip edebilirsiniz.

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Türkiye tek yürek!🇹🇷Filenin Sultanları şampiyonluk için parkeye çıkıyor!🏐FIVB 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Final Türkiye-Brezilya karşılaşması yarın 14.30'da TRT 1'de.📺 pic.twitter.com/EeDHQqKWWe — TRT 1 (@trt1) July 25, 2026