Rafael Leao'dan Fenerbahçe paylaşımına yanıt!

Transferin gözde isimlerinden Portekizli yıldız Rafael Leao'dan flaş bir hamle geldi. Adı özellikle son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan, sarı lacivertli ekibin transferi bitirmek için hamle yaptığı iddia edilen Leao, bir sosyal medya paylaşımına yorum yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 23:10 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 23:11
Yaz transfer döneminde elini çabuk tutan Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Nathan Aké ve Amara Diouf'u kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu etmişti.
Sarı lacivertli ekip transfer konusunda durmaya ise hiç niyetli değil. Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki ve öneriler sonrası onay verdiği oyuncular için yönetim çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Özellikle son günlerde Fenerbahçe'nin gündemine giren en dikkat çeken isimse Portekizli Rafael Leao.
İtalyan devi Milan'da forma giyen Leao için kısa süre önce Avrupa basınında Galatasaray'ın da devreye girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
İki ezeli rakibin transfer kapışmasında Fenerbahçe'nin rakibinden hızlı davranarak Leao için resmi temasa geçtiği ve sözlü teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
Öte yandan, Portekiz basını bugün, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin Leao için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğunu kulübüne ilettiği haberini servis etti.
FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Kıyasıya transfer yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.
Ne var ki, Leao cephesinden konuyla ilgili kesin bir açıklama yok. Yıldız isim henüz geleceği konusunda net bir karar vermedi.
İtalyan medyasına göre Leao acele etmeyecek ve İspanya ve İngiltere'den gelebilecek teklifleri de bekleyecek.
F.BAHÇE PAYLAŞIMINA YORUM YAPTI
Transfer iddiaları devam ederken, Leao'dan flaş bir hamle geldi.
DAZN Portekiz, instagram hesabından Leao'nun Fenerbahçe logolu resmini ve "Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın" iddiasını paylaştı
Hakkında yapılan bu paylaşıma Portekizli yıldız cevap yazdı.
Leao, yazdığı cevapta "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim" ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.