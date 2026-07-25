Galatasaray'dan Charles De Ketelaere sürprizi!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, 10 numara transferinde rotasını Atalanta'nın yıldızı Charles De Ketelaere'ye çevirdiği öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibinin Belçikalı futbolcu için kapıyı 50 milyon euro'dan açacağı ve oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 17:28
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta cephesi, yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin oyuncuya duyduğu güven nedeniyle De Ketelaere'yi kadroda tutmayı planlıyor.
Haberde, deneyimli teknik adamın 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve bu nedenle ayrılığına onay vermediği belirtildi.
Corriere della Sera'nın haberine göre ise Atalanta, olası bir transfer görüşmesine ancak 50 milyon euro'luk bonservis bedeli üzerinden başlamayı düşünüyor.
Belçikalı oyuncuya Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği, bu durumun transfer yarışını daha da zorlu hale getirdiği ifade edildi.
Temmuz 2024'te Milan'dan 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya transfer olan De Ketelaere'nin İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
Belçika Milli Takımı formasını bugüne kadar 35 kez giyen başarılı futbolcu, bu süreçte 9 gole imza atarken hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Charles De Ketelaere, teknik kapasitesi, oyun görüşü, son pas kalitesi ve skor katkısıyla Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilmeye devam ediyor.
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