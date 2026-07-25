Belçikalı oyuncuya Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği, bu durumun transfer yarışını daha da zorlu hale getirdiği ifade edildi.

Temmuz 2024'te Milan'dan 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya transfer olan De Ketelaere'nin İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.