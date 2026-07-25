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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Trabzonspor, Avusturya kampında sezon hazırlıklarına devam ediyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:08
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, core ve duran top çalışmaları yaptı. Bordo-mavili futbolcular, akşamki antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

İLK HAZIRLIK MAÇI EINTRACHT FRANKFURT'A KARŞI

Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında 26 Temmuz Pazar günü Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Salzburg kentinde TSİ 16.30'da başlayacak maça, taraftar alınmayacak.

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