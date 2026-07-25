Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. 26 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmaya güvenlik tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Bordo-mavili kulübün konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Takımımızın, 26 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 16.30'da Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.