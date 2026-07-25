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Haberler Trabzonspor Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak

Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak

Trabzonspor, Eintracht Frankfurt ile oynayacakları hazırlık maçının genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:07
Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. 26 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmaya güvenlik tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Bordo-mavili kulübün konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Takımımızın, 26 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 16.30'da Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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