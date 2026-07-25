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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile ilgili basına yansıyan haberleri yayınlamış olduğu resmi açıklama ile yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 17:23
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe, yayınlamış olduğu bir açıklama ile dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden basına yansıyan miktarlarda teklifler gelmediğini açıkladı. İşte o ifadeler...

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livakovic için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır."

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