Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti
Savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer için yaptığı hamleden istediği sonucu alamadığı öne sürüldü. İtalyan basını, yıldız futbolcunun o teklife rağmen Juventus'ta kalmayı tercih ettiğini yazdı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:23
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cimbom, Bremer'e sezon başına yaklaşık 8 milyon euro kazandıracak bir sözleşme önermişti.
TEKLİFİ REDDETTİ
Brezilyalı stoperin Galatasaray'ın teklifini reddettiği iddia edilirken kariyerini Juventus'ta sürdürmek istediği belirtildi.
SEZONU ERKEN AÇACAK
Haberde, Bremer'in takımın resmi sezon başlangıç tarihinden birkaç gün önce kulüp tesislerinde yer almayı planlamasının da Juventus'a olan bağlılığını gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Öte yandan Alman devi Bayern Münih'in de başarılı savunmacıyla ilgilendiği konuşulurken, oyuncunun önceliğinin Torino ekibinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi.
Juventus cephesinde ise savunmaya yapılması planlanan olası takviyelerin Bremer'in yerine değil, yalnızca kadro derinliğini artırmak veya ayrılık ihtimallerine karşı önlem almak amacıyla değerlendirildiği belirtildi.
1997 doğumlu Gleison Bremer, profesyonel kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra İtalya'da Torino formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın savunmadaki en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.
Bremer fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, bire bir savunmadaki başarısı ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla İtalya'nın en kaliteli stoperleri arasında gösteriliyor.
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