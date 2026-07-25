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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer için yaptığı hamleden istediği sonucu alamadığı öne sürüldü. İtalyan basını, yıldız futbolcunun o teklife rağmen Juventus'ta kalmayı tercih ettiğini yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:23
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine Juventus'tan Bremer'i almıştı.

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Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda stoper rotasyonuna lider özellikleri taşıyan bir takviye yapmak istiyordu.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, deneyimli savunmacı için tüm şartlarını zorlayan dikkat çekici bir teklif hazırladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cimbom, Bremer'e sezon başına yaklaşık 8 milyon euro kazandıracak bir sözleşme önermişti.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

TEKLİFİ REDDETTİ

Brezilyalı stoperin Galatasaray'ın teklifini reddettiği iddia edilirken kariyerini Juventus'ta sürdürmek istediği belirtildi.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

SEZONU ERKEN AÇACAK

Haberde, Bremer'in takımın resmi sezon başlangıç tarihinden birkaç gün önce kulüp tesislerinde yer almayı planlamasının da Juventus'a olan bağlılığını gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Öte yandan Alman devi Bayern Münih'in de başarılı savunmacıyla ilgilendiği konuşulurken, oyuncunun önceliğinin Torino ekibinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Juventus cephesinde ise savunmaya yapılması planlanan olası takviyelerin Bremer'in yerine değil, yalnızca kadro derinliğini artırmak veya ayrılık ihtimallerine karşı önlem almak amacıyla değerlendirildiği belirtildi.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

1997 doğumlu Gleison Bremer, profesyonel kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra İtalya'da Torino formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın savunmadaki en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Galatasaray'a Bremer şoku! O rakamı reddetti

Bremer fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, bire bir savunmadaki başarısı ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla İtalya'nın en kaliteli stoperleri arasında gösteriliyor.

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