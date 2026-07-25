İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cimbom, Bremer'e sezon başına yaklaşık 8 milyon euro kazandıracak bir sözleşme önermişti.

SEZONU ERKEN AÇACAK Haberde, Bremer'in takımın resmi sezon başlangıç tarihinden birkaç gün önce kulüp tesislerinde yer almayı planlamasının da Juventus'a olan bağlılığını gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği aktarıldı.