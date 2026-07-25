CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rafael Leao açıklaması!

Fenerbahçe'den Rafael Leao açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Ermedin Demirovic iddialarını ve Rafael Leao'ya yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yapıldığını yalanladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 12:08
Fenerbahçe'den Rafael Leao açıklaması!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım!
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek! "Ekrem İmamoğlu yazdı Özgür Özel sahneleyecek"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
F.Bahçe'ye Watkins şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 12:29
Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanalda? Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanalda? 12:10
F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! 12:01
Türkiye-Danimarka maçı hangi kanalda? Türkiye-Danimarka maçı hangi kanalda? 11:51
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Son talibi İtalya'dan F.Bahçe'de flaş ayrılık! Son talibi İtalya'dan 11:27
F.Bahçe'ye Watkins şoku! F.Bahçe'ye Watkins şoku! 11:07
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sambacı golcü! F.Bahçe'ye Sambacı golcü! 10:59
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 09:39
Türkiye-Çin voleybol maçı detayları! Türkiye-Çin voleybol maçı detayları! 09:15
Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! 00:52
G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! 00:52
F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım! 00:52