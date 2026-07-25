Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 10 numara bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United'da kalma kararını aldığı öne sürülen Bruno Fernandes'in alternatiflerine gitmeye başladı. Adı milli futbolcu Can Uzun ile de anılan sarı-kırmızılılar, bu bölge için dünyaca ünlü bir yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 09:39
Galatasaray'ın bu bölge için gündemine aldığı Bruno Fernandes'in Manchester United'da kalma kararı aldığı iddia edildi.
Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin istediği yüksek bonservis talebi nedeniyle transferde ilerleme sağlayamadı.
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda transfer döneminin son günlerinde bombaları patlatmış, fırsat olarak Icardi ve Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı.
JAMAL MUSIALA BOMBASI
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların bu transfer döneminde gözü Bayern Münih'in starı Jamal Musiala'nın üzerinde…
Bir sene önce sol ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalara dönüşü 6 ayı buldu.
Form tutmakta zorlanan Alman yıldız, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda beklenen performansı sergileyemedi.
Faslı 10 numara Saibari transferiyle Musiala'nın ilk 11'deki forma şansı tehlikeye girdi ve Bayern Münih'teki geleceği tartışılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılılar, ağustos ayının sonunda kiralama fırsatı doğarsa, +4 kontenjana uyan 2003 doğumlu Musiala'ya olumlu yaklaşıyor.
10 numara dışında sol açıkta da görev yapabilen Alman yıldız, geçen sezonu 5 gol-6 asistle tamamladı.
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