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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 10 numara bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United'da kalma kararını aldığı öne sürülen Bruno Fernandes'in alternatiflerine gitmeye başladı. Adı milli futbolcu Can Uzun ile de anılan sarı-kırmızılılar, bu bölge için dünyaca ünlü bir yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 09:39
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Şu ana kadar ezeli rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapacak.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Galatasaray'ın bu bölge için gündemine aldığı Bruno Fernandes'in Manchester United'da kalma kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin istediği yüksek bonservis talebi nedeniyle transferde ilerleme sağlayamadı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda transfer döneminin son günlerinde bombaları patlatmış, fırsat olarak Icardi ve Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

JAMAL MUSIALA BOMBASI

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların bu transfer döneminde gözü Bayern Münih'in starı Jamal Musiala'nın üzerinde…

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Bir sene önce sol ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalara dönüşü 6 ayı buldu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Form tutmakta zorlanan Alman yıldız, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Faslı 10 numara Saibari transferiyle Musiala'nın ilk 11'deki forma şansı tehlikeye girdi ve Bayern Münih'teki geleceği tartışılmaya başlandı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

Sarı-kırmızılılar, ağustos ayının sonunda kiralama fırsatı doğarsa, +4 kontenjana uyan 2003 doğumlu Musiala'ya olumlu yaklaşıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Osimhen'e benzer operasyonla gelecek

10 numara dışında sol açıkta da görev yapabilen Alman yıldız, geçen sezonu 5 gol-6 asistle tamamladı.

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