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Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE!

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Tur biletini kaparak adını 3. eleme turuna yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler maç saatine ve canlı yayın kanalına çevrildi. Milyonlarca taraftar arama motorlarında "Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı izle", "Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Gornik Zabrze FB maçı şifresiz veren kanallar" ve "Fenerbahçe ilk 11'ler" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı yayın adresi, maçın başlama saati, hakem kadrosu ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:51
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE!

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Polonya'da tur kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar ve sporseverler arama motorlarında "Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE", "Fenerbahçe maçı saat kaçta?", "FB maçı hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe muhtemel 11" aramalarını hızlandırdı. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi, hakem kadrosu ve muhtemel 11'ler...

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba (Bugün) oynanacak. Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da (Stadion im. Ernesta Pohla) oynanacak kritik müsabaka, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL CANLI İZLENİR?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Polonya deplasmanındaki zorlu mücadelesi S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek.

👉 GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE KAZANIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Temsilcimiz turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

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