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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz yıldız için son olarak Kanarya beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:39
Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldız isimlerle ilgili dış basından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

GREENWOOD'U FENERBAHÇE'YE KAPTIRDILAR

Kanat hattını güçlendirmek isteyen Roma'nın yaz dönemindeki ilk hedeflerinden biri Mason Greenwood olmuştu. Ancak İtalyan ekibi, İngiliz yıldızın transfer yarışında Fenerbahçe'ye kaybedince alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

RASHFORD'IN PEŞİNE DÜŞTÜLER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Greenwood transferinin gerçekleşmemesinin ardından rotasını Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'a çevirdi.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

MANU DA KONE'Yİ İSTİYOR

Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle orta saha rotasyonu küçülen Manchester United'ın, Marcus Rashford'ı Manu Kone ile takas malzemesi olarak kullanmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

İngiliz futbolcunun, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olması ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

BARCELONA SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performansıyla beğeni toplasa da Katalan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

GREENWOOD VE RASHFORD'IN YANI SIRA...

Öte yandan Fenerbahçe ile Roma'nın yolları yalnızca Greenwood ve Rashford'da kesişmiyor.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYORLAR

İtalyan temsilcisinin, sarı-lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer listesine eklediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde beklenmeyen engel!

Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Marcus Rashford ve Kerem Aktürkoğlu için yaşanacak gelişmelerin, Fenerbahçe ile Roma arasındaki dolaylı rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

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