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Trabzonspor hazırlık maçında mağlup

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Bordo-mavililer sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:35
Trabzonspor hazırlık maçında mağlup

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena'da oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı.

Tekke, ikinci yarı takımının tamamını değiştirerek Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouri, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu'ya görev verdi.

10. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Can Uzun'un sol taraftan paslaşarak kullandığı korner atışında Doan, topu içeriye doğru çıkardı. Ön direkte Larsson, topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

38. dakikada Alman temsilcisi ikinci golü buldu. Sol tarafta ceza alanında Can Uzun, geçtiği Melih Kabasakal'ın müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gishamer Sabastian, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burkardt, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt, takımının 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada organize atakla Trabzonspor kalesi önüne gelen konuk takımda, son olarak Nkounkou'nun pasında yakın mesafede Pimpong'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Can Uzun, Samet Akaydin ile formasını değiştirdi

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak 45 dakika görev yaptı.

İyi bir performans ortaya koyan ve gollere katkı sağlayan Can Uzun, devre arasında Samet Akaydin ile formasını değiştirdi.

Yenilgi ile başladı

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, sezona 3-0'lık yenilgiyle başladı.

Kampta üç hazırlık maçı oynayacak Karadeniz ekibi, 30 Temmuz'da Al Sadd ile ikinci karşılaşmasını oynayacak.

Taraftarlar yasağı deldi

Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında yasağa rağmen bazı taraftarlar saha kenarından karşılaşmayı izledi.

Bordo-mavili kulüp, genel güvenlik tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynayacağını açıklamıştı. Buna rağmen sahanın görüldüğü bazı yerlerden taraftarların karşılaşmayı takip ettikleri gözlendi.

Trabzonspor'un diğer iki karşılaşmasının ise seyircili yapılacağı belirtildi.

3 oyuncu yok

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ile Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

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