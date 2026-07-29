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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Rene Mitongo transferini duyurdu!

Trabzonspor Rene Mitongo transferini duyurdu!

Trabzonspor, Standart Liege'den Rene Mitongo'nun transferi için kulüp ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:51
Trabzonspor Rene Mitongo transferini duyurdu!

Trabzonspor, bir transferi daha duyurdu. Bordo-mavililer, Belçikalı santrfor Rene Mitongo'nun transferi için kulüp ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Standart Liege Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri yer aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor, Rene Mitongo transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

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