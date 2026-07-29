Trabzonspor, bir transferi daha duyurdu. Bordo-mavililer, Belçikalı santrfor Rene Mitongo'nun transferi için kulüp ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Standart Liege Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri yer aldı.

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Rene Mitongo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Standart Liege Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/S8iToe4VL2 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2026

Hoş geldin Rene Mitongo 🤝 pic.twitter.com/p4AcKyEs7n — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2026

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor, Rene Mitongo transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."