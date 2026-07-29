CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, kariyerini Serie A'da sürdüren bir yıldızı daha gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:49
İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

2026/27 sezonu için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf hamleleriyle ses getirdi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin başlıca gündemiyse Rafael Leao transferi...

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Cihan Kamer, Portekizli yıldızın transferine ilişkin Milan'lı yetkililerle görüşme gerçekleştirmek için İtalya'ya gitmişti.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Kamer'in Leao transferi için hem Milan hem de oyuncu cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Rafael Leao için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

ORTA SAHAYA ANGUISSA

İtalyan basını; Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı gündemine aldığını yazdı.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Il Mattino kaynaklı haberde; İtalyan ekibinin Kamerunlu orta saha oyuncusuna doğru bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği ve bu doğru teklifin Fenerbahçe'den gelebileceği yazıldı.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Anguissa, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...

Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Treansferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
Dursun Özbek'ten transfer çıkışı!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Muğla Seydikemer ve Antalya Kumluca'da orman yangını! Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı... 121 ev ve hastanede tahliye operasyonu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
G.Saray'da 15 milyon Euro'ya transfer tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muçi'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a attığım gol..." Muçi'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a attığım gol..." 15:40
Onuachu'dan transfer itirafı! Onuachu'dan transfer itirafı! 15:21
Göztepe'ye Gürcü kaleci! Göztepe'ye Gürcü kaleci! 15:12
Mitongo: Onuachu'dan çok şey öğreneceğim Mitongo: Onuachu'dan çok şey öğreneceğim 14:57
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:50
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 14:49
Daha Eski
Türkiye-Avusturya basketbol maçı detayları! Türkiye-Avusturya basketbol maçı detayları! 14:44
F.Bahçe'ye transferde Fulham engeli! F.Bahçe'ye transferde Fulham engeli! 14:43
Dursun Özbek'ten transfer çıkışı! Dursun Özbek'ten transfer çıkışı! 14:24
G.Saray'da 15 milyon Euro'ya transfer tamam! G.Saray'da 15 milyon Euro'ya transfer tamam! 14:14
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı detayları! Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı detayları! 13:44
Kızılyıldız-Larne FC maç bilgileri! Kızılyıldız-Larne FC maç bilgileri! 13:29