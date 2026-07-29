İtalya'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Herkes Leao'yu beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, kariyerini Serie A'da sürdüren bir yıldızı daha gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:49
Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Cihan Kamer, Portekizli yıldızın transferine ilişkin Milan'lı yetkililerle görüşme gerçekleştirmek için İtalya'ya gitmişti.
Kamer'in Leao transferi için hem Milan hem de oyuncu cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Rafael Leao için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ORTA SAHAYA ANGUISSA
İtalyan basını; Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı gündemine aldığını yazdı.
Il Mattino kaynaklı haberde; İtalyan ekibinin Kamerunlu orta saha oyuncusuna doğru bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği ve bu doğru teklifin Fenerbahçe'den gelebileceği yazıldı.
Anguissa, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.