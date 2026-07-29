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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer çıkışı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer çıkışı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in açıklamaları esnasında özellikle transfer eleştirileri hakkında vermiş olduğu yanıt, dikkat çekti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:01
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer çıkışı!

Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camiada son olarak Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in özellikle yönetime hakkında yapılan transfer eleştirilerine cevabı gündem oldu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"ALİ SAMİ YEN'İ RAHMETLE ANIYORUM"

"Bugün sözlerime başlamadan önce, kulübümüzün kurucusu ve ilk başkanı, kulübümüzün ebedi lideri Ali Sami Yen'i rahmet, minnet ve sevgiyle anmak istiyorum. Bu sabah kabri başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Sami Yen, yalnızca bir spor kulübü kurmadı, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının mirasını aynı değerlerle daha da ileriye taşımaktır."

"VOLEYBOL TAKIMIMIZLA GURURLANDIK"

"Hepimizi sevince boğan bir konu da voleybol takımımızın elde ettiği şampiyonluk. Gururlandık. Bu takıma katkı veren bir takım olmaktan da büyük bir sevinç ve gurur duyduk. Emeği geçen herkese Galatasaray adına ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış."

"KURUMLARIMIZLA UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

"Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü ve samimi bir iş birliği yapılmıştır. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ile son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İhtiyacımız olan her anda yanımızdalar, biz de talep dahi beklemeden onların yanında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Kulübümüzün eğitim vakfına ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Bu konudaki desteğimiz, bütçedeki rakam ile değerlendirilemez."

ÖZBEK'TEN TRANSFER ÇIKIŞI: BUNLARI İLK KEZ DUYMUYORUZ!

"Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister, takımının daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışmanın yapılmadığı söyleniyor. Bunları ilk kez duymuyoruz."

"TRANSFER BÖYLE Mİ YAPILIR?"

"Transfer çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Yapılan eleştirilerin birçoğu kulüpten neden bilgi verilmediği yönünde. Ne diyecektim arkadaşlar, şunu almaya gidiyoruz diye haber mi verecektim.? Böyle transfer mi yapılır?"

'TRANSFER BÜTÇESİ' AÇIKLAMASI...

"Değerli taraftarlarım şunu bilmeli: Bir Dünya Kupası geçirdik. Daha Avrupa'daki takımlar sezonu yeni açtılar. Transferin bir alışveriş olduğunu, bu alışverişte dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu çok iyi biliyoruz. 8 sezonda 16 transfer dönemi geçirdik. Çok iyi transferlerimiz olduğu gibi, hata ettiklerimiz de oldu. Biz, Galatasaray'ın bütçesini en iyi şekilde kullanmanın peşindeyim."

"TRANSFER TEREDDÜTÜMÜZ YOK"

"Kimse şuna inanmasın: Başkan fren yapıyor... Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Transfer konusunda zerre tereddütümüz yok. Transfer alışverişinin doğası olarak bu süreç hassas şekilde takip edilir. Elbette pazarlık içinde bazı şeyler kulübün menfaatlerine uygun olmuyor, bunları nasıl çözeriz diye tartışıyoruz. Galatasaray'ın ekonomik dengesini, yapılan transferlerde gözetmek zorundayız."

"DÜNYA YILDIZI OLUP DA KATKI VEREMEYEN TRANSFERLER..."

"Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi çok büyük katkılar veren oyuncuları kadromuza kattığımız gibi Zaha, Tete, Ziyech gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızı olan ancak arzu ettiğimiz katkıyı alamadığımız transferlerimiz de oldu."

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